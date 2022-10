Transports, école, énergie... À quoi s'attendre pour la grève du 18 octobre ?

Il faudra patienter jusqu'à ce lundi en fin d'après-midi pour connaître les prévisions détaillées sur le réseau SNCF. Mais déjà, la journée s'annonce complexe pour les voyageurs. La grève est lancée par la CGT Cheminots et Sud-Rail, deux des trois syndicats les plus représentatifs. Au niveau national, la SNCF indique que "la circulation sera perturbée sur certains trains TGV Inoui, Ouigo, et TER". "Il y aura de fortes perturbations qui seront sans doute très différentes d'une ligne à l'autre, il y a des lignes qui pourront être affectées", avec jusqu'à "un train sur deux" concerné, a confirmé le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, sur France inter.

En Île-de-France, le groupe ferroviaire fait savoir que le trafic de plusieurs lignes Transilien sera également "fortement perturbé". Sur le réseau RATP, les difficultés s'annoncent modérées. Le trafic sera "normal ou quasi-normal" sur les lignes de métro et de tramway, tandis que 75% des trains circuleront sur les lignes A et B du RER, et deux bus sur trois seront sur les routes.