Hausse du carburant : un syndicat de policiers appelle à la grève des PV le 17 novembre, Castaner les met en garde

Une "journée sans PV" pour être solidaires avec les manifestants. C'est la surprenante annonce du syndicat de police SGP FO, qui s'est déclaré "en colère" et a appelé ses adhérents à une journée sans contravention pour accompagner la fronde du 17 novembre. Une annonce qu'a décidé d'accompagner le Syndicat de défense des policiers municipaux, non pas dans une journée sans PV, mais en appliquant une "grève du zèle", en application depuis le 12 novembre et jusqu'au 18 novembre.