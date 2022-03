Face au prix du gazole, il va au travail... à cheval

Inquiet de l'augmentation du prix du carburant, le jeune homme a réduit ses trajets en voiture et espère ainsi faire des économies supplémentaires grâce à ses trajets à cheval. "Venir à cheval va changer les choses. [...] J’en étais à me demander si je pouvais aller travailler, voir si ça allait être rentable, avec les dépenses qu’on a pour s’y rendre. C’est vraiment la question que je me posais. Ça ne va pas être rentable du tout si on continue comme ça", a-t-il confié.