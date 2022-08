Hausse du prix des énergies : le gouvernement promet de nouvelles mesures "avant fin octobre"

Mais cela ne devrait pas s'arrêter là. "Je ne veux pas rentrer dans les détails mais on travaille à des mesures supplémentaires", a confié le porte-parole du gouvernement. Après les "mesures prises sur le pouvoir d'achat [...] en plus du chèque énergie qu'on a augmenté de 100 euros pour 6 millions de ménages, on réfléchit évidemment à d'autres mesures, notamment s'agissant du prix du gaz", a-t-il ajouté. Constatant que "les hausses s'accélèrent", l'exécutif cherche à "anticiper" pour "atténuer l'effet de ces hausses" et fera des annonces de nouvelles mesures "avant la fin octobre", a précisé à l'AFP une source gouvernementale. Selon cette dernière, ces nouvelles mesures ne devraient pas actionner des leviers fiscaux (TVA) mais plutôt mettre en place des "mécanismes de lissage en amont dans la construction du prix".