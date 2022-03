Prix des carburants : Uber va facturer un surplus aux clients

De plus, tous les chauffeurs travaillant à temps plein, c’est-à-dire comptabilisant plus de cinquante courses par semaine, se verront remettre, le 31 mars, un "chèque énergie" d’une valeur de 100 euros par la société américaine. "Ces efforts viennent compléter les mesures gouvernementales de remise de 15 centimes par litre annoncées ce week-end", indique Uber, en écho aux mesures annoncées samedi par le Premier ministre Jean Castex et qui entreront en vigueur dès le 1er avril.