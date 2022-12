Licencié pour cause de Covid, un salarié obtient gain de cause aux prud'hommes

Plus de deux ans après les faits, le salarié quadragénaire a obtenu gain de cause. Lundi 19 décembre, les prud'hommes de Mulhouse (Haut-Rhin) ont donné raison à un salarié qui avait été licencié à l'été 2020 après avoir été testé positif au Covid-19. Ce licenciement a été reconnu comme étant dépourvu de causes réelles et sérieuses, a fait savoir son avocat.

Ce salarié de l'office HLM local était rentré de vacances légèrement malade en juillet 2020. Il était allé faire un test Covid le matin avant de se rendre à son travail. Mais le résultat de son test, arrivé dans la soirée, s'était révélé positif. Son employeur lui avait reproché d'être revenu sur son lieu de travail après ce test et d'avoir mis en danger ses collègues. Il avait été licencié pour faute grave.

Estimant que son licenciement était injustifié, ce gestionnaire de sinistres avait alors saisi le conseil des prud'hommes pour demander la nullité de cette décision et demander réparation.