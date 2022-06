Les élèves de l'ultime promotion de l'ENA en grève

Créée en 1945 par le général de Gaulle, l'ENA a été supprimée le 1er janvier 2022 pour faire place au INSP voulu par Emmanuel Macron dans le cadre d'une vaste réforme de la haute fonction publique. "Nous partageons la volonté d'améliorer la formation des fonctionnaires et la nécessité de les mobiliser au service d'une action publique plus proche des citoyens", écrivent les 82 élèves. "Mais la déclinaison concrète de la réforme et les dysfonctionnements au sein du nouvel INSP mettent en péril ces objectifs."

"L'extinction du corps préfectoral et du corps diplomatique" et "la suppression de notre école" ont été "orchestrées sans visibilité suffisante" et "ont profondément déstabilisé les fonctionnaires concernés", déplorent-ils. Quant à la création de l'INSP, "elle s'est jusqu'à présent traduite par un cursus chaotique", selon eux, avec des "modifications brutales du contenu des enseignements (qui) ont donné lieu à une improvisation permanente".

Les élèves pointent aussi "l'incertitude et l'opacité générées par les nouvelles épreuves de sortie, qui ne sont toujours pas définies à moins de trente jours de leur échéance" alors qu'elles étaient censées "revenir sur un classement décrié depuis des générations". Ces nouvelles épreuves "renforcent au contraire l'arbitraire auquel notre promotion est confrontée", fustige la tribune, adoptée à la quasi-unanimité par les 82 élèves de la promotion.