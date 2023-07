Victimes de violences conjugales : en Haute-Garonne, 33 femmes vont se retrouver à la rue, alertent des associations

"Le dispositif ne permet en aucun cas l'accès direct à un logement, et si des prises en charge sur une trop longue durée en hébergement d'urgence ont pu avoir lieu, cette durée de prise en charge des femmes à l'hôtel doit demeurer l'exception et être limitée dans le temps, avec une prise en charge et un accompagnement adaptés à leur situation", explique-t-elle également dans un communiqué, cité par France 3 Régions.

Pour protester contre cette décision et demander la réintégration des 33 femmes dans le dispositif d'hébergement d'urgence, une centaine de personnes, essentiellement des travailleuses sociales, se sont rassemblées à la mi-journée à Toulouse. "Quand les femmes ont assez de ressource et de force pour partir (du domicile conjugal, ndlr), il faut une logistique derrière, pour les accueillir, sinon notre travail ne sert à rien !", s'est indigné auprès de l'AFP Anabelle Lhuaire, 52 ans, qui s'occupe de l'accueil de jour dans une structure pour les victimes de violences.

"C'est un pas en arrière énorme, c'est très grave, surtout quand on voit le nombre de féminicides chaque année", dénonce de son côté Coline Auroy, coordinatrice au sein de l'association Espoir, qui héberge des personnes en situation d'exclusion. Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur.