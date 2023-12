Hautes-Alpes : rencontre avec Anne Pellissier, agricultrice des montagnes

JT 13H - A Saint-Véran, Anne Pellissier, fille d'éleveur, a commencé comptable en entreprise et ne pensait pas reprendre un jour le métier de ses parents. Mais l'appel de la terre a été le plus fort.

Dans sa ferme des Sonnailles, à Ancelle, la journée d'Anne Pellissier commence alors que le jour n'est pas encore levé. Une heure matinale qu'elle partage avec ses bêtes. Avec son mari, elle va inspecter une à une les 1000 brebis de son élevage et repérer les naissances qui ont eu lieu dans la nuit. Une brebis vit près de 10 ans à la ferme. A chaque agnelage, elle est là pour rapprocher les mères de leurs nouveaux nés. Une fois le regroupement familial achevé, c'est l'heure du repas pour les brebis. D'ailleurs, cette agricultrice arrive à nourrir son grand troupeau avec ses propres récoltes. Une fois ce travail terminé, elle s'occupe de ses propres enfants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.