Hautes-Alpes : un village entier coupé du monde après un éboulement

Un éboulement survenu dans la nuit de jeudi à vendredi a coupé la seule route d'accès au village de Réallon, dans les Hautes-Alpes. Une centaine d'habitants se retrouve ainsi coupée du monde. La situation devrait perdurer une partie du week-end.

La seule voie d'accès à la commune est totalement coupée. Les habitants du village de Réallon (Hautes-Alpes) ainsi que deux hameaux voisins se retrouvent coupés du monde ce vendredi 8 décembre en raison d'un important éboulement sur la départementale 41, seule route qui permet d'accéder à cette localité située sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon. "Des rochers de trois à quatre mètres de hauteur se sont décrochés" et sont tombés sur route, a expliqué le maire de cette petite commune d'environ 260 habitants, Michel Montabone. Au total, plus d'une centaine de personnes se retrouve coincée. Une situation qui devrait perdurer une partie du week-end.

Des milliers de mètres cubes menacent encore de tomber

"L’axe est coupé au moins jusqu'au lundi 11 décembre, une piste forestière a été aménagée pour permettre l'accès des secours", a précisé au Dauphiné Libéré Marcel Cannat, vice-président du Département en charge des routes. L'axe n'est pas accessible aux particuliers qui devront attendre la réouverture de la route pour se déplacer, prévue pour lundi. Les travaux, eux, visent tout d'abord, à bloquer "ce qui n'est pas encore tombé en construisant un mur en béton" car, prévient l'élu auprès du quotidien régional, "plusieurs milliers de mètres cube menacent encore de tomber".

Sur place, "les gens sont assez solidaires et autonomes et ne manquent de rien", a assuré à La Provence Michel Montabone. À noter que l'accès à la station de ski de Réallon n'est, lui, pas concerné par cet éboulement et son accès reste possible, alors que le domaine doit ouvrir le 23 décembre prochain. Cet éboulement intervient quelques jours après d'importantes chutes de pierres survenues, il y a quelques jours, sur un autre axe du département, coupant l'accès à la station de Risoul.

Ces incidents interviennent à la suite des intempéries historiques qui ont touché les Hautes-Alpes le 1er décembre dernier. Et la facture devrait être lourde pour le territoire : les travaux de Risoul sont estimés à 250.000 euros pour réparer la route d'ici au 20 décembre, tandis que la remise en état de la route de Réallon devrait coûter environ 50.000 euros à la collectivité.