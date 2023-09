Hébergement des migrants : les structures d'accueil sont-elles "saturées", comme l'indique Alexis Corbière ?

"Le retard pris depuis des mois pour faire sortir les réfugiés du DNA vers le logement limite le nombre de places offertes aux demandeurs d’asile", expliquait il y a peu au Monde Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le quotidien soulignait que "l’hébergement d’urgence classique est lui aussi saturé", et que dans ce contexte, "les campements se reconstituent, inexorablement". Rien qu'à Paris, au moins 1526 migrants, et sans doute plus de 3000 vivent à la rue, alertait l'an passé France terre d'Asile.

À l'échelle nationale, la situation n'est guère plus reluisante. "En gros en France, il y a 98.000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, et 150.000 places d'hébergement d'urgence généraliste", note Gerard Sadik, responsable national de la thématique asile pour la Cimade. "Vous avez sur ces 98.000 places les trois quarts qui sont occupées par des demandeurs d'asile, et vous avez officiellement – c'est un chiffre de septembre –, 154.000 demandeurs d'asile en instance."

La France, explique-t-il, à défaut de pouvoir assurer cet hébergement, "donne un complément d'allocation". 7,40 euros qui viennent s'ajouter à ce que l'on nomme l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Soit au total, 14,20 euros par jour et par adulte. Un montant qui ne permet évidemment pas de se loger, a fortiori en Île-de-France.