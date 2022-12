Mise à l'abri des personnes à la rue : Strasbourg attaque l'État pour "défaillance"

La maire de Strasbourg assure que "malgré une action volontariste de la Ville [...], la création de 500 places d'hébergement, l'ouverture d'un gymnase", les moyens municipaux "ne suffisent pas à répondre à cette grande détresse et à cette crise humanitaire". Jeanne Barseghian rappelle que "la mise à l'abri relève de l'État", et qu'il "y a carence" à ses yeux en la matière. Dès lors, elle a "décidé que la ville de Strasbourg intenterait une action en responsabilité contre l'État, du fait de cette défaillance", une annonce formulée au cours d'une conférence de presse ce lundi. La saisine du tribunal administratif devrait intervenir "le plus vite possible", selon ses mots.

Le gouvernement, mis en cause, a répondu par la voix d'Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au logement. "On est à côté des élus, on a maintenu le niveau de l'hébergement d'urgence à un niveau extrêmement haut", avec "198.000 places en France", assure-t-il, même s'il reconnaît une "situation difficile". L'État, il le soutient, joue "son rôle" dans ce contexte de tension. "On attend des maires" qu'ils jouent aussi le leur, a-t-il glissé, s'adressant aux représentants des collectivités.