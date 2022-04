"C'est pas clair" : les conducteurs déboussolés par le retour des 80 km/h dans l'Hérault

C'est le troisième changement de limitation de vitesse en quatre ans. Après un premier changement en 2018, puis un second en 2020, toutes les routes départementales de l'Hérault qui étaient passées à 90 km/h, soit un tronçon de 350 kilomètres sur les 4 520 que compte le territoire, vont devoir revenir à 80 km/h d'ici au 1er juin. La conséquence d'une décision du tribunal administratif de Montpellier, mardi 5 avril. Face à cette annonce, les automobilistes admettent se sentir un peu perdus.

"Ça perturbe un peu tout le monde, un coup on est à 90 un coup on est 80, quand on conduit on n'a peut être pas toujours l'attention nécessaire sur les panneaux, on ne sait jamais où on en est", reconnait un conducteur. "Comme on ne sait pas si on a raté le panneau, on a les yeux fixés sur le GPS pour voir si on doit être à 80, 90", explique une autre, avant d'ajouter : "C'est pas clair et c'est peut-être même dangereux". Une troisième conductrice abonde : "On n'a pas les yeux sur la route, on est toujours en train de regarder son compteur, c'est accidentogène, je trouve".