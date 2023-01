Hérault : un patient contraint d'attendre 19 heures sur un brancard à l'hôpital

"C’est scandaleux de laisser des patients fragiles dans cette situation. On se sent impuissant" confie le retraité à nos confrères. Cette situation, André n'est pas le seul à l'avoir connue, selon un syndicaliste interrogé par la radio locale. "Du 26 décembre jusqu’au 28, c’était très compliqué et certains patients ont passé jusqu’à 48 heures sur un brancard", assure Patrick Jean, secrétaire général Force Ouvrière pour les hôpitaux du bassin de Thau.

La directrice du centre hospitalier, Claudie Greslon, reconnaît une saturation pendant la période des fêtes. Elle affirme n'avoir, en revanche, pas été informé du cas d'André. Lui compte bien, dès sa sortie, porter plainte contre l'établissement.