Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 9 juin

▶️ Attaque à Annecy : le témoignage de Henri, le "héros au sac à dos"

Son intervention a peut-être évité un bilan encore plus dramatique. Henri, 24 ans, s'est interposé avec son sac face à l'assaillant d'Annecy, dont la lame a bien failli l'atteindre. Mais celui que l'on appelle depuis le "héros au sac à dos", aussi courageux que modeste, récuse ce terme. "Il ne faut pas me traiter en héros national. J'ai agi comme tous les Français auraient agi, devraient agir", témoigne-t-il auprès de TF1. "Quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une véritable agression au couteau, là, j'ai débranché mon cerveau. J'ai agi par instinct. C'était intolérable de voir des enfants sans défense se faire attaquer de cette manière."

▶️ Comment en parler aux enfants ? Les conseils d'un pédopsychiatre

L'attaque au couteau survenue jeudi dans un parc d'Annecy a suscité le choc et l'effroi. Pour les plus jeunes, susceptibles d'en entendre parler, voire de tomber sur des images via les réseaux sociaux, le potentiel traumatique est fort. Nicolas Georgieff, pédopsychiatre, insiste sur le rôle clé des parents qui doivent, face à un tel drame, rester "rationnels".

▶️ Poutine affirme que la contre-offensive ukrainienne "a commencé"

Du côté de Kiev, c'est silence radio. Mais alors que Volodymyr Zelensky assurait il y a quelques jours que ses troupes étaient prêtes pour lancer la contre-offensive annoncée de longue date, les grandes manoeuvres auraient bel et bien commencé, selon Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin ajoute que "les troupes ukrainiennes n'ont atteint leur objectif sur aucun des champs de bataille", mais que "le régime de Kiev dispose encore d'un potentiel offensif".

▶️ Trump pourrait-il aller en prison ?

Donald Trump pourrait-il troquer son costard cravate pour une combinaison orange ? C'est la question que se posent certains observateurs après que l'homme d'affaires a annoncé jeudi faire l'objet de poursuites pénales fédérales, une première pour un ancien président dans l'histoire des États-Unis. Il est suspecté d'avoir détenu des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride.