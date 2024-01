Alerte tsunami : un exercice de sécurité va faire sonner les smartphones du littoral méditerranéen

Un exercice de sécurité civile sur le risque tsunami va être mené vendredi matin dans neuf départements méditerranéens. Deux messages seront envoyés sur les téléphones des habitants en début et en fin d'exercice, via le système FR-Alert. L'objectif ? "Sensibiliser la population".

Un exercice grandeur nature. Un test de sécurité civile sur le risque tsunami va être mené vendredi matin dans les neuf départements méditerranéens qui y sont "potentiellement exposés", à savoir les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Il se déroulera entre 10h et 10h30.

Deux messages de début et de fin d'exercice seront diffusés via le système FR-Alert sur les téléphones de la population de ces départements. L'objectif ? "Sensibiliser la population des communes littorales concernées à la réception d'une alerte sur smartphone et rappeler les réflexes à adopter", explique la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud, dans un communiqué.

"Tester la chaîne d'alerte" et "évaluer les réactions des destinataires"

L'exercice permettra également de "tester la chaîne d'alerte" et d'"évaluer les réactions des destinataires", ajoute la préfecture. Elle demande à la population de "ne pas contacter les forces de l’ordre, les services de secours, ni les standards téléphoniques des préfectures de département et mairies concernées" après l'émission de cette (fausse) alerte. Des liens inclus dans les messages permettront de cartographier la réception des notifications et de réaliser un retour d'expérience de la part du public les recevant.

Cet exercice est un test du système national d'alerte et d'information FR-Alert, déployé en France depuis juin 2022. Il permet d'envoyer un message en temps réel à toute personne possédant un téléphone portable et se trouvant dans une zone confrontée à un danger. Il fonctionne même si les téléphones sont en mode hors connexion, sans installation préalable d'une application.

Les notifications, qui peuvent transmettre des informations sur la nature du risque, la localisation du danger et la conduite à tenir, sont accompagnées d'un signal sonore spécifique, même si le téléphone est en mode silencieux.