Qu’est-ce que le HHC, cette drogue à la mode dérivée du cannabis ?

"Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations sur la composition du HHC", explique à TF1info Anne Bâtisse, cheffe de service du pôle Addictovigilance de l’AP-HP, le pôle régional qui analyse l’évolution de la consommation de stupéfiants. Au sein de ce centre, des analyses sont en cours pour déterminer les effets et les risques précis du HHC, dont on retrouve les traces dans les données franciliennes pour la première fois en 2021. "On a quelques retours de gens qui se plaignaient des effets psychoactifs du HHC, quelques autres ont fait des 'bad trips'", souligne la spécialiste. "Les effets sont visiblement assez semblables à ceux du THC, même s’ils ne reprennent pas non plus tout l’éventail de ces effets", ajoute de son côté Grégory Fritsch, addictologue à Courbevoie.