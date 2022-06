VIDÉO - 18-Juin : découvrez la véritable histoire de l'appel du général de Gaulle

Le général arrive dans les locaux de la BBC à 18 heures environ (19 heures en France). Il enregistre dans la foulée un court appel dans lequel il enjoint les Français à ne pas accepter la défaite. Le message n'a en réalité été diffusé que quelques heures plus tard (vers 23 heures en France). La BBC devait auparavant partager un discours de Churchill prononcé dans l'après-midi. Cette première intervention radiophonique de De Gaulle est très peu entendue.

Il faut pourtant revenir sur son contenu tant les mots sont forts et lourds de sens. Le Général commence par reconnaître que la France a effectivement subi une défaite, submergée "par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi." Il explique que la "tactique des Allemands" d'utilisation des chars et avions a conduit les dirigeants de la France "là où ils en sont aujourd’hui", sous-entendu à demander l'armistice. Pour autant, il affirme que "rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. [...] Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure." De Gaulle souligne aussi que cette guerre"n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale." Il appelle enfin tous les Français qui ne souhaitent pas plier l'échine et "qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver " à le rejoindre. Sa conclusion est particulièrement marquante : "quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas". Cet appel est le premier d'une série de sept messages diffusés sur les ondes de la BBC du 18 juin au 6 août 1940.