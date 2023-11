Oubliées pendant plus de deux siècles, des lettres adressées à des marins français enfin ouvertes

D'abord considérés comme des documents d'intérêt militaire, les 104 courriers sont finalement transférés aux archives nationales britanniques, où ils sont oubliés dans un carton, jusqu'à ce qu'ils attirent l'attention de Renaud Morieux. "J'ai simplement demandé à consulter ce carton par curiosité", raconte le chercheur, dont les conclusions sont publiées ce mardi dans la revue Les Annales. "J'ai réalisé que j'étais la première personne à lire ces messages très personnels", regroupés en trois piles et tenus ensemble par des rubans. "Leurs destinataires n'ont pas eu cette chance et c'était très émouvant", dit-il, ajoutant que ces lettres contiennent "des expériences humaines universelles".

Parmi les 75 lettres scellées sur lesquelles s'est concentré le chercheur français, on trouve par exemple la lettre d'une mère qui reproche à son fils de ne pas lui écrire plus souvent, et de préférer écrire à sa fiancée. "Je pense plus à toi, que toi à moi (...) enfin, je te souhaite une heureuse année remplie des bénédictions du seigneur", lui dit-elle avec une pointe d'amertume. Ladite fiancée lui envoie aussi de son côté une missive pour l'enjoindre d'écrire enfin à sa mère... Puis une seconde lettre pour le remercier de l'avoir enfin apaisée d'un courrier. "Le nuage noir est parti", écrit la jeune femme, "la lettre que ta mère a reçue de toi allège l'ambiance". Renaud Morieux a réussi à établir que ce marin très sollicité avait survécu à son séjour dans les geôles anglaises, et a retrouvé sa trace quelques années plus tard parmi l'équipage d'un navire transatlantique impliqué dans la traite des esclaves.