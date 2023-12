"Le père Noël existe-t-il ?" : le moteur de recherche de Google accusé de briser la magie

Sur les réseaux sociaux, des parents s'agacent que leur enfant découvre le pot aux roses en effectuant une recherche sur Internet. Le géant américain semble avoir modifié l'indexation des résultats de recherche sur la version américaine et britannique, afin de ne pas "spoiler" les enfants.

"Le père Noël existe-t-il ?" : c’est une question que la plupart d’entre nous se sont déjà posés un certain jour. Autrefois, le secret était bien gardé. Mais à l’ère d’Internet, du smartphone et de ChatGPT, la légende qui entoure l’homme à la veste rouge a clairement du plomb dans l’aile. De plus en plus d’enfants découvrent en effet le pot aux roses en effectuant une simple recherche en ligne sur le moteur de recherche de Google. De fait, la réponse qui arrive en tête des résultats ne laisse aucun doute à nos chérubins : "Le père Noël est un personnage fictif", lit-on en tête des résultats sur la version francophone.

CAPTURE D'ÉCRAN

Sur la version américaine du moteur de recherche, la réponse est bien différente. "Bien qu'il n'y ait pas d'homme dans le ciel chevauchant un traîneau tiré par des rennes, le Père Noël n'est pas non plus un personnage complètement inventé", peut-on lire en haut de la page. Idem sur la version britannique : "Que vous croyiez ou non, le Père Noël est une personne réelle qui entre dans la maison de chaque enfant par la cheminée pour y laisser des cadeaux", est-il indiqué. Un tour de passe-passe qui fait suite à de nombreux messages de parents accusant le géant américain de "gâcher la magie de Noël".

Le géant américain, accusé de "spoiler" les enfants, semble avoir modifié, en catimini, l’indexation des résultats de recherche, rapporte un article en ligne sur le site de Radio France, après un message posté par un père de famille mécontent sur le réseau social X. "Peut-on demander à Google de mettre fin à cet aperçu ? Ma fille de 11 ans m'a dit qu'elle avait posé la question à Google", fulmine cet internaute britannique, dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter) avec une capture d'écran.

En 2019, une enquête révélait que tous les ans, pas moins de 1,1 million d'enfants posent la question au moteur de recherche de l'entreprise américaine, au risque de tout gâcher à quelques jours des Fêtes.