L’hiver au jardin : au fait, est-on censé arroser ses plantes en pot ?

L'arrosage ne doit pas totalement être abandonné pendant la saison froide. Oui, toutes les plantes ne sont pas au repos en hiver et ont besoin d'eau. Comment savoir si vous devez abreuver vos plantes en pot ? On vous dit tout.

On sait qu'il faut arroser souvent les plantes en pot en été. D'ailleurs, on le voit immédiatement quand elles ont soif. En revanche, il est moins évident de savoir si nos végétaux ont besoin d'eau en hiver. En réalité, il faut prendre en considération quelques facteurs. On vous explique.

L'arrosage en hiver selon la météo

Si les pluies sont fréquentes et que vous avez pris soin de pailler vos végétaux, vous n'avez pas besoin d'arroser. En effet, les précipitations sont suffisantes. Par ailleurs, le paillage permet de limiter l'évaporation de l'eau. Au contraire, si vous arrosez, vous risquez d'augmenter le taux d'humidité dans le pot, ce qui peut engendrer l'apparition de moisissures, voire de champignons. En revanche, si les pluies sont faibles ou inexistantes dans votre région, il faudra penser à arroser de temps en temps vos végétaux, surtout si la plantation est très récente. De même pour les plantes en pot disposées sur le balcon. Si elles sont exposées aux pluies, il n'est pas nécessaire d'arroser. Au contraire, si la pluie n'atteint pas les plantes, on pense à les abreuver.

Quel arrosage en hiver pour les conifères, végétaux à feuillage persistant…?

Ces types de végétaux ont besoin d'eau et doivent être arrosés une fois par semaine en hiver. Même chose pour les fleurs vivaces et les plantes à floraison hivernale. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dotées d'un feuillage dense qui empêche l'eau de pluie d'arriver jusqu'à la terre.

Quel arrosage pour les plantes en pot mises à l'abri ?

Certaines plantes frileuses ont besoin d'être mises dans le garage ou sous serre pendant la saison hivernale. C'est le cas pour les plantes méditerranéennes, tropicales ou encore les cactées qui ne supportent pas les températures froides. Ces végétaux n'ont pas besoin d'une grande quantité d'eau, voire pas du tout. Les cactus peuvent ainsi se passer d'arrosage durant toute la saison froide.

Les gestes à adopter pour arroser les plantes en hiver

Il est conseillé d'arroser les plantes en fin de matinée ou en début d'après-midi quand la terre est réchauffée et surtout pendant les périodes hors gel. On fait en sorte d'arroser en pluie fine, avec un arrosoir, de préférence. De cette manière, l'eau pourra s'infiltrer lentement et pourra abreuver la terre en profondeur, ce qui est bénéfique pour les racines. Enfin, on arrose avec une eau à température ambiante. Il ne faut pas que la différence entre la température du sol et celle de l'eau soit trop grande afin de ne pas abîmer les racines. Enfin, on fait attention à ne pas noyer les paillages. Sinon, ils ne seront d'aucune utilité pour protéger vos plantes.