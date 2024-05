Les atteintes envers les personnes LGBT+ ont bondi de 13% en 2023

Les actes contre les lesbiennes, gay, bi et trans ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, selon une étude du service statistique du ministère de l'Intérieur publiée ce jeudi. Au total, 4560 infractions ont été enregistrées l'an passé.

Des chiffres très inquiétants dévoilés à la veille de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Les atteintes envers les personnes LGBT+ ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publiée jeudi 16 mai. Selon ce bilan annuel, les crimes et délits contre les lesbiennes, gay, bi et trans enregistrés par la police et la gendarmerie ont même bondi de 19%.

4560 infractions en 2023

Au total, ce sont 2870 crimes ou délits et 1690 contraventions (qui sont à 94% liées à des injures) qui ont été enregistrés l'an passé, soit 4560 infractions en tout. Comme le précise le bilan annuel du SSMSI, ces infractions ont été relevées par les services de sécurité après une plainte déposée par les victimes, ou après un signalement, un témoignage, un flagrant délit, une dénonciation ou encore à l'initiative des services de sécurité directement.

Toutefois, les chiffres cités par l'étude ne reflètent qu'une partie de la réalité. En effet, si l'étude du ministère fait état d'une "libération de la parole et (de) l'amélioration des conditions d'accueil" des victimes par la police et la gendarmerie, elle précise que seules 20% des victimes LGBT+ portent plainte en cas de menaces ou de violences subies et 5% en cas d'injures, selon une enquête menée entre 2012 et 2018. De nombreuses atteintes peuvent donc être encore inconnues des services de police et de gendarmerie.

Concernant les crimes et les délits (diffamation, agressions, menaces, harcèlement...), ces faits ont augmenté de 13% en 2022, puis de 19% en 2023 par rapport à l'année précédente. Depuis 2016, le nombre de crimes ou délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie nationales a fortement augmenté (+17% par an). Dans le même temps, le nombre de contraventions pour des actes contre les personnes LGBT+ est reparti à la hausse (+4%) après avoir diminué de 9% en 2022. Là encore, depuis 2016, le nombre de conventions a largement cru (+10% en moyenne par an).

Diffamations, injures, atteintes physiques, menaces

L'an dernier, 34% des crimes et délits à caractère anti-LGBT+ étaient des diffamations ou des injures, ce qui représente 970 infractions enregistrées. Les menaces représentant quant à elles 19% des crimes et délits, tout comme les atteintes physiques non sexuelles (19%). Les atteintes à caractère sexuel pèsent de leur côté 8% du total (contre 2% en 2022), tandis que les atteintes aux biens avec ou sans violence représentent 6% des crimes et délits. Selon l'étude du SSMSI, le reste de ces crimes et délits est composé de faits de harcèlement (5%), de discriminations (3%), d'autres infractions (3%), d'autres atteintes aux personnes (1%) et d'extorsions ou de chantages (1%).

Le SSMSI précise par ailleurs que les infractions sont davantage commises dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants : elles recensent en effet 54% des actes anti-LGBT+ enregistrés par les forces de l'ordre, alors que "ces unités urbaines représentent 43% de la population française". Le bilan souligne également que 28% des crimes ou délits perpétrés contre les personnes LGBT+ sont commis dans l'espace public ; en comparaison, 19% le sont dans le cadre résidentiel et 8% dans un établissement scolaire. En outre, après avoir mis en place un dispositif visant à identifier les infractions liées au numérique, le SSMSI a été en mesure de constater que 9% des infractions ont un lien avec le numérique.

Les victimes sont principalement des hommes

Le bilan annuel du SSMSI s'est aussi penché sur le statut des victimes de crimes et délits anti-LGBT+. Selon ses conclusions, 72% d'entre elles sont des hommes ; un fait également souligné par SOS Homophobie, qui dénonce en particulier le phénomène croissant des guets-apens tendus notamment via des applications de rencontre. D'après le ministère, 49% des victimes ont moins de 30 ans et 7% ont moins de 15 ans, ce qui représente près de 200 victimes en 2023.

Concernant les personnes mises en cause, dont le nombre s'élevait à 1420 en 2023 pour des crimes ou délits, ce sont principalement des hommes (82%), "le plus souvent pour des violences physiques non sexuelles" (22% des hommes mis en cause), affirme le SSMSI. Près de la moitié (49%) ont moins de 30 ans et 31% sont âgés de moins de 19 ans.

L'association SOS Homophobie s'était dite mercredi "extrêmement" préoccupée pour l'année 2024, après avoir elle-même enregistré en 2023 un niveau "inquiétant" de violences et discriminations subies par les personnes LGBT+. Les actes anti-LGBT+ s'inscrivent, estime le porte-parole de l'association Stop Homophobie, Maxime Haes, dans un contexte de "hausse drastique des discours LGBTphobes, en particulier transphobes", qui sont "à mettre en corrélation avec la montée de l'extrême droite et des extrémismes religieux".