"Honte à vous" : Gims se filme avec un bébé caracal et attise la colère des défenseurs des animaux

"Tout n'est qu'amour". Pensant adresser un message de bienveillance, le chanteur Gilms a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui fait polémique. On y voit l'artiste donnant un biberon de lait à un bébé caracal, avec en fond sonore une berceuse. Gros chat au pelage brun roux, pouvant peser jusqu'à 20 kilos, le caracal est présent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et est menacé dans certaines régions.

Sur Twitter, les associations de défense des animaux s'insurgent, pointant du doigt un exemple déplorable. "Gims a encore frappé comme jamais : après 'y'avait l’électricité à l’époque des pharaons ', "aujourd’hui : 'je donne le biberon à un animal sauvage'", a notamment fustigé la Ligue des Animaux. "Ce petit n’est même pas sevré et n’est pas un animal domestique ! Remettez vos lunettes et votre cerveau en place et rendez ce petit à son milieu naturel", ajoute l'association, dont le message est agrémenté du hashtag #teubécommejamé, référence sarcastique à un tube du chanteur.