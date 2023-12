Houx, jasmin... ces plantes qui égayent nos balcons en hiver

Parce que la nature fait bien les choses, on trouve des plantes pour chaque saison. Végétaliser son balcon en hiver est donc tout à fait possible. Il suffit de connaître les espèces rustiques qui ne craignent ni le froid ni la neige.

Vous aimez les balcons fleuris même en hiver ? Même si la nature se met au repos pendant la saison froide, certaines plantes survivent et s’épanouissent malgré les températures faibles. Mieux, elles viennent égailler la grisaille ambiante et apportent de la couleur à nos fenêtres. On vous donne quatre exemples de plantes d'hiver à installer sur son balcon pour embellir et végétaliser votre extérieur.

La bruyère, la star des jardinières

Il existe près de 900 espèces. Parmi elles, on trouve la bruyère Erica. Originaire des Alpes, cette variété rustique s'élève jusqu'à 30 centimètres et offre un joli feuillage persistant en forme d'aiguille. Ce dernier peut être vert, bronze ou doré et se couvre d'une jolie floraison rouge, rose, mauve ou blanche. La bruyère d'hiver est résistante au froid, à la neige et au gel, mais elle n'aime pas l'humidité stagnante. On vide constamment les coupelles après l'arrosage ou un épisode de pluie et on les installe dans des pots en terre cuite.

Le jasmin d'hiver, pour un avant-goût de printemps

On connaît le jasmin blanc, mais moins le jasmin jaune. Cet arbuste élégant habille de façon délicate les façades, mais peut aussi se cultiver dans un bac pour égayer un balcon en hiver. Ses premières fleurs apparaissent dès le mois de décembre et sa floraison dure jusqu'au mois de mars. Contrairement au jasmin blanc, cette variété est inodore. En revanche, elle est tout aussi gracieuse. Par ailleurs, on dit que l'apparition de ses trompettes jaunes est le signe du futur réveil de la nature. Poétique, n'est-ce pas ?

Le chrysanthème, pour réhabiliter la "fleur de la Toussaint"

C'est un peu, malgré elle, la star de la Toussaint. Chez nous, cette fleur a une connotation lugubre et une fois que le mois d'octobre passé, elle est un peu oubliée. Pourtant, avec ses belles fleurs rouges, dorées, blanches et roses, celle qui signifie "fleur d'or" en grec ancien mérite qu'on lui donne une nouvelle chance. Après tout, au Japon, elle est le symbole de l’immortalité ! Le chrysanthème est une plante qui peut résister jusqu'à -10° C. Mieux, le froid intensifie ses couleurs ! Pourquoi se priver d'une telle merveille ?

Le houx, honorer l'emblème de Noël

Son feuillage coriace et épineux décore nos tables de fêtes de fin d'année. Ses qualités ornementales ne s'arrêtent pas à la décoration intérieure. Certaines variétés de houx ne dépassent pas 1,20 m (comme le Gentle ou Little Rascal), ce qui nous permet de la cultiver en pot et de l'installer sur nos balcons. On aime ses baies rouges qui illuminent le ciel gris, ses feuilles persistantes et son entretien léger : pas trop de soleil et un substrat légèrement humide. En plus, vous pouvez nourrir les oiseaux pendant l'hiver !