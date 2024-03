Huit astuces pour vous débarrasser de la rouille sur vos objets en métal

Avec le temps, il arrive que nos objets en métal laissent apparaître des taches orangées. Des aliments comme le citron, l’oignon ou la pomme de terre permettent de se débarrasser de la rouille. Efficace sur les voitures, le polish fonctionne aussi très bien sur les métaux rouillés.

Faute d’entretien ou à cause du temps qui passe et des éléments naturels, il arrive que le métal rouille, laissant apparaître des taches brunes ou orangées sur le matériau. C’est le signe d’une corrosion et donc d’une fragilisation de l’outil en fer qui réagit ainsi à force d’exposition au dioxygène ou à l’eau. Mais l’apparition de rouille n’est pas irréversible. Voici huit astuces pour l’enlever.

Le vinaigre blanc

C’est l’indispensable du nettoyage. Même face à la rouille, le vinaigre blanc peut s’avérer très efficace. Vous pouvez l’employer de deux façons différentes. Premièrement, en le combinant à du bicarbonate de soude. Il vous suffit alors de préparer un mélange avec un peu de vinaigre blanc et une cuillère de bicarbonate de soude. Prenez soin de bien aérer la pièce si vous opérez en intérieur et de vous protéger les mains avec des gants. Appliquez rapidement cette préparation mousseuse sur la rouille et laissez agir durant quinze minutes environ. Rincez ensuite à l’eau claire et séchez votre matériau.

Vous pouvez aussi ôter la rouille avec une préparation composée de vinaigre blanc et de gros sel, en quantités égales. Appliquez, en couches épaisses, ce mélange sur les parties rouillées à nettoyer. Laissez agir puis frottez avec une éponge à gratter. Pour finir, rincez à l’eau claire et séchez les surfaces.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est efficace face à la rouille, lorsqu’il est combiné au vinaigre blanc. Mais il est aussi très utile si vous l’employez seul. Pour cela, formez une pâte épaisse en le mélangeant avec un peu d’eau. Appliquez la préparation sur l’objet en métal rouillé et laissez agir pendant une vingtaine de minutes, avant de frotter la surface à l’aide d’une brosse à poils durs. Rincez à l’eau claire lorsque la rouille a disparu et séchez.

Le citron

L’acidité du citron est un bon allié pour l’entretien du métal, mais aussi pour éliminer la rouille qui s’y installe. Pour ce faire, versez un peu de sel fin sur les espaces rouillés et ajoutez par-dessus quelques gouttes de jus de citron. Laissez le mélange agir pendant au minimum trois heures, puis frottez vigoureusement, par exemple à l’aide d’une brosse. Rincez ensuite les zones nettoyées, avant de les sécher.

Les cristaux de soude

Prenez soin de vous protéger les mains avec des gants et de vous munir de lunettes de sécurité, avant de procéder à un nettoyage de la rouille avec des cristaux de soude. Une fois équipé, humidifiez une éponge avec de l’eau tiède et saupoudrez-la de cristaux de soude. Frottez ensuite les zones rouillées avec cette éponge, jusqu’à ce qu’elles aient retrouvé leur apparence d’origine. Rincez à l’eau claire à la fin de l’opération et séchez.

L’acide citrique

Comme avec les cristaux de soude, il faut être vigilant avant de manipuler de l’acide citrique et se munir de gants. S’il est efficace grâce à son acidité, de même que le citron, il est toutefois beaucoup plus agressif. Commencez par diluer deux cuillères à soupe d’acide citrique dans un demi litre d’eau chaude, puis versez généreusement ce mélange sur les zones rouillées. Frottez énergiquement avec une brosse à poils durs, jusqu’à ce que les traces aient disparues. Rincez ensuite à l’eau claire et séchez.

L'alcool à brûler et le Blanc de Meudon

Dans un bol, mélangez une cuillère à soupe d’alcool à brûler avec un peu de Blanc de Meudon, pour obtenir une pâte épaisse. Appliquez cette préparation sur la rouille et laissez agir jusqu’à ce que la pâte soit totalement sèche. Inutile de rincer, il vous suffit ensuite de frotter la surface à l’aide d’un chiffon en microfibres ou d’une peau de chamois.

L’oignon ou la pomme de terre

Et non, il ne s’agit pas de préparer une tartiflette, mais bien d’enlever de la rouille. L’oignon et la pomme de terre sont très efficaces face à ces marques tenaces puisque ce sont des anticorrosifs naturels. Pour cela, coupez en deux un oignon ou une pomme de terre et frottez l’aliment sur les parties rouillées à éliminer. Rincez ensuite à l’eau claire et séchez.

Le polish

Utile sur les voitures, le polish est aussi efficace face à la rouille. Pour cela, imbibez un chiffon de polish et frottez les zones rouillées. Une fois les traces disparues, lustrez votre métal avec une peau de chamois ou un chiffon microfibre propre.

Une fois éliminée, la rouille peut faire son retour sur vos objets en métal quelques mois plus tard. Pour éviter cela, vous pouvez conserver vos équipements en fer dans des zones sèches, à l’abri de l’humidité, mais aussi les entretenir avec de la cire ou de l’huile végétale. Ces substances empêchent l’humidité de se fixer au métal et permettent ainsi de prévenir la formation de rouille. Des produits antirouille existent également, pour les objets d’extérieur.