Hyperpolyglotte, ferme de poulpes polémique... Les 5 vidéos étonnantes du JT de TF1 cette semaine

Jean-François Vierling, agriculteur, est engagé dans une course contre-la-montre. Car dans son hangar, 90 tonnes d'échalotes, récoltées en 2021 et destinées à la grande distribution, risquent de finir à la poubelle. En cause, le manque de commandes, car ces légumes sont devenus trop chers pour les consommateurs et se vendent moins. L'agriculteur, qui pourrait perdre 150.000 euros, n'avait jamais connu pareille situation.