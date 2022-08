Il avait fait du complot sa profession : Alex Jones reconnaît ses mensonges à son procès

Face aux faits, le complotiste professionnel a avoué ses torts, reconnaissant que la fusillade était "100% réelle". "J'ai involontairement participé à des choses qui ont blessé les sentiments de ces gens", a-t-il même reconnu. Tout en se gardant bien de souligner que cette "erreur" lui avait permis de s'asseoir sur une petite fortune. Ce qui n'a pas échappé aux avocats de la famille. En guise de rappel, Me Mark Bankston a réalisé une analogie particulièrement exhaustive. En fin de procès, il a sorti de sa poche un billet d'un dollar froissé de sa poche, l'a montré à l'accusé et l'a posé devant les parents. "Le jour où le drame de Sandy Hook est survenu, Alex Jones a semé une graine de désinformation qui a duré une décennie", a-t-il déclaré, selon le récit du New York Times, "et il a arrosé cette graine, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle porte ses fruits. Ceux de la cruauté et de l'argent".