Il fête ses 30 ans d'existence ce week-end : le SMS en 6 chiffres marquants

En 2023, le marché des SMS à visée publicitaires et transactionnels devraient dépasser la barre des 50 milliards d’euros de revenus dans le monde, selon le cabinet d’études américain Juniper Research. Les SMS surfacturés ou liés aux paiements, connus du grand public via les jeux télévisés ou les appels aux dons, lui offrent un second souffle.