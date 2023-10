Il rêve qu'il gagne à l'EuroMillions, un couple de Levallois-Perret remporte 130 millions d'euros le lendemain

C'est seulement le lendemain du tirage, au cours d’un dîner entre amis, qu’ils vérifient les résultats. Surprise : ils remportent entièrement la mise en ayant joué la combinaison gagnante : 9, 11, 13, 21, 32 et les numéros étoiles 2 et 7 ! "Ça fait l’effet d’un uppercut", confient-ils aujourd'hui. Leur mission, alors, consiste à ne surtout pas perdre le reçu gagnant. La femme du couple le conserve précieusement et vérifie fréquemment sa présence. "Je parlais au ticket matin et soir", s'amuse-t-elle après coup.

Ce gain énorme arrive en tout cas à point nommé pour le couple, qui souhaite conserver l'anonymat. "Nous venons de vivre des années difficiles, c’est une page qui se tourne" ravis de leur "seconde vie" offerte par ce gain. Leur premier plaisir ? Se faire livrer le petit-déjeuner au lit, sans avoir "besoin de négocier pour savoir qui sortirait acheter les croissants". "C'était très agréable", avouent-ils, impatients de pouvoir profiter d'une retraite anticipée. Grâce à cette immense rentrée d'argent, ils ont le projet de voyager autour du monde.