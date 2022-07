Ile-de-France : en pleine canicule, des voyageurs bloqués dans les RER B et D

Sur Twitter, Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et délégué spécial aux mobilités durables à la région Ile-de-France, indiquait que ce lundi, "3 RER D et 4 RER B ont été bloqués entre Gare du Nord, Gare de Lyon et Châtelet suite à la présence de personnes sur les voies". L'élu s'interrogeait ensuite "sur les conditions d’évacuation et l’attente avant celle-ci des voyeurs par la @SNCF, afin de garantir la sécurité de tous."

Puis il précisait : "Ile-de-France Mobilités fera le point avec l’opérateur afin de comprendre le déroulé précis de cet incident et en tirer des enseignements afin de ne pas laisser aussi longtemps des voyageurs bloqués entre deux stations. La question de la sécurisation des voies doit aussi être posée."