Ille-et-Vilaine : un bébé de trois mois sauvé d'un arrêt cardiaque par un inconnu alerté sur son téléphone

En septembre dernier, un bébé de trois mois a été victime d'un arrêt cardiaque en Bretagne. La petite fille a finalement été sauvée grâce à l'intervention d'un pompier volontaire. Alerté grâce à une application, ce volontaire de 37 ans se trouvait à moins de deux kilomètres et a pu secourir l'enfant rapidement.

L'alerte sur son téléphone a sans doute permis de sauver la vie à un nourrisson. En septembre dernier, à Combourg (Ille-et-Vilaine), Guillaume, un pompier volontaire de 37 ans, regardait la télévision quand, soudain, son téléphone s'illumine. L'application "Staying Alive", qui permet aux secours de lancer un appel aux "bons samaritains" par géolocalisation, l'avertit : une personne est victime d'un arrêt cardiaque à proximité de chez lui.

Un massage immédiat

Cette personne, c'est Aëlia, un bébé de trois mois "J'étais avec ma petite fille sur mes genoux", se souvient sa mère dans les colonnes du journal Ouest-France. "Soudain, elle a poussé un cri puis s'est effondrée. Elle ne respirait plus." Le Samu est appelé. Guillaume, lui, arrive quelques minutes plus tard. "J'ai soudainement vu un homme entrer chez nous en pyjama", se rappelle-t-elle. "Il n'a rien dit, il s'est précipité sur notre fille et a commencé un massage cardiaque avec ses pouces."

"Je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé", raconte le trentenaire, toujours auprès de nos confrères. Une aide déterminante : transportée en urgence absolue à l'hôpital, Aëlia est prise en charge. D'après Ouest-France, une tumeur lui a été retirée, et elle est actuellement hospitalisée dans un service de réadaptation pédiatrique. "Les médecins m'ont dit que je lui avais sauvé la vie", réagit Guillaume. "Sans le massage, son cœur ne serait sans doute pas reparti."

Une belle histoire qui prouve l'importance cruciale d'une prise en charge rapide lors d'un arrêt cardiaque. Depuis 2016, l'application "Staying Alive", qui permettait déjà de géolocaliser un défibrillateur à proximité, offre la possibilité à tous les citoyens capables d'effectuer des massages cardiaques de s'inscrire afin d'être averti d'un malaise, et ainsi tenter de gagner de précieuses minutes avant l'arrivée des secours. "En cas d'arrêt cardiaque, on a quatre minutes pour agir", expliquait en 2015 à l'AFP le médecin urgentiste Paul Dardel, fondateur de l'application.