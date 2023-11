Ille-et-Vilaine : un quatrième mort dans un Ehpad après une probable intoxication alimentaire

Une quatrième résidente de l'Ehpad de Pleine-Fougères, en Ille-et-Vilaine est morte. Ce décès fait vraisemblablement suite à une intoxication alimentaire intervenue fin octobre, a annoncé le parquet dimanche soir. "Je vous confirme le décès de la résidente de l’Ehpad qui était hospitalisée", a indiqué à l'AFP le procureur de Saint-Malo Fabrice Tremel, confirmant une information d'Ouest-France.

Vendredi soir, le magistrat a annoncé l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires après la mort de trois résidents dans cet établissement situé non loin du Mont-Saint-Michel. L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Saint-Malo, l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires.