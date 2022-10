Illuminations des Champs-Elysées : Paris veut conjuguer brillance et sobriété

Le coup d'envoi sera donné le 20 novembre à 18 heures. Comme tous les ans, les Champs-Elysées s'illumineront à l'occasion des fêtes de fin d'année. Mais crise énergétique oblige, le spectacle durera une semaine de moins que d'habitude et les plages horaires des illuminations seront réduites. De quoi faire baisser la consommation électrique de l'événement de 44%, a annoncé ce jeudi le Comité Champs-Elysées.

"Les illuminations des Champs-Elysées sont un symbole. Face à la crise énergétique, une question se posait : 'Est-ce que l'avenue touristiquement la plus belle au monde devait être énergétiquement la plus vertueuse ? Je crois qu'on a trouvé (...) un certain nombre de choses qui vont dans ce sens", a expliqué à la presse Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées, qui regroupe 180 adhérents, principalement des enseignes et des foncières mais aussi des acteurs culturels et institutionnels.