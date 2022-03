EN IMAGES - Paris : la grande transhumance en clôture du Salon de l'Agriculture

Des vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous, treize des plus vieux bergers et treize jeunes bergères étaient présents pour les accompagner, signe d'un renouvellement des générations qui féminise un métier resté longtemps le seul domaine des hommes.

Le premier ministre Jean Castex, lui-même pyrénéen, était présent, aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo.