"500.000 étrangers" sont-ils accueillis en France chaque année ?

Lorsque des responsables politiques évoquent les chiffres de l'immigration, ils évoquent généralement les arrivées sur le territoire, sans rappeler qu'une large part des étrangers qui arrivent sur le sol français repartent à l'issue d'une ou plusieurs années dans leur pays d'origine. C'est en particulier le cas des étudiants, qui étaient (cf. plus haut) plus de 108.000 l'an passé, ou des Ukrainiens qui aspirent dans leur grande majorité à retourner dans leur pays d'origine. Citons aussi les individus venus pour des motifs économiques, les travailleurs saisonniers par exemple, qui n'ont pas vocation à s'installer durablement dans l'Hexagone. Dans le même temps, des étrangers acquièrent la nationalité française : ils sont entre 80 et 120.000 chaque année sur la dernière décennie.

Si une partie des étrangers présents en France rentrent dans leur pays d'origine de leur plein gré, d'autres y sont poussés par les autorités. Les personnes en situation irrégulière qui n'ont pas obtenu l'asile font en effet face à des procédures d'expulsions. Si toutes n'aboutissent pas, le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir l'an passé procédé à "presque 20.000 éloignements".

Pour prendre en compte les départs du territoire, l'Insee propose un indicateur appelé le solde migratoire. Il calcule la différence entre les entrées et les sorties et nous permet de constater qu'en 2022, ce sont quelque 161.000 personnes étrangères supplémentaires qui ont été comptabilisées en France. Un chiffre qui reflète mieux l'évolution des migrations.