La population de Mayotte a-t-elle été multipliée par 12 en seulement 60 ans ?

Le gouvernement a annoncé son intention de revenir sur le droit du sol à Mayotte. Dans la majorité, on invoque la pression migratoire et l'explosion de la population, qui aurait été multipliée par 12 en l'espace de 60 ans. Ce chiffre peut sembler impressionnant, mais il est attesté par les statistiques des recensements partagées par l'Insee.

En déplacement à Mayotte, Gérald Darmanin a assumé prendre "une décision radicale", à savoir "l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte" dans une prochaine révision constitutionnelle. Le ministre de l'Intérieur fait ainsi savoir qu'à l'avenir, "il ne sera plus possible de devenir Français, si on n'est pas soi-même enfant de parents français". Dans les rangs de la majorité, on défend cette mesure, jugée nécessaire en raison des spécificités de l'archipel. Au micro de Radio J, le député des Français d'Amérique du Nord, Christopher Weissberg, a par exemple mis en avant l'explosion démographique connue par Mayotte dans son histoire récente. "En 60 ans, sa population a été multipliée par 12", a-t-il plaidé.

Des évolutions démographiques "hors normes", dixit l'Insee

Mayotte a beau se révéler très éloigné des territoires où il a été élu, Christopher Weissberg a livré à la radio des données fiables, confirmées par des sources officielles. En juin 2022, un rapport de la Cour des comptes se penchait sur le développement de l'archipel et évoquait le "défi démographique" auquel il faisait face. "La population de Mayotte", apprenait-on, "a été multipliée par 12 en 60 ans, passant de 23.300 habitants en 1958 à 256.518 habitants en 2017". L'institution fournissait sa source : le dernier recensement complet de l’Insee.

L'institut de la statistique nous fournit nombre d'éléments permettant de mesurer les évolutions démographiques sur place. Mayotte est ainsi, "de loin, le département dont la croissance démographique est la plus rapide". Celle-ci s'est établie à "près de 4% par an entre 2012 et 2017", dernière année pour laquelle nous disposons de chiffres consolidés. Le graphique qui suit illustre la hausse régulière de la population, avec une augmentation très marquée sur les deux dernières décennies. On a constaté "un doublement de la population [...] en 20 ans, sans que les infrastructures aient suivi le même développement", constate l'Insee.

Mayotte connaît une croissance démographique particulièrement soutenue. - Insee

Au-delà des recensements, l'Insee propose des projections démographiques pour le futur. En 2019, on découvrait ainsi que les experts de l'Institut tablaient sur une population mahoraise de "760.000 habitants en 2050", à condition que des flux migratoires similaires à ceux observés sur les dernières années se maintiennent au fil du temps.

Notons enfin que contrairement à ce que prétendent nombre de commentateurs, la population dans l'archipel ne serait pas structurellement sous-évaluée. L'Insee défend en effet vertement ses travaux de recensement : elle insiste sur le fait que "l’ensemble de la population résidente est dénombrée", quel que soit "son statut ou sa nationalité". Les étrangers en situation irrégulière sont bien pris en compte et "répondent au recensement et aux autres enquêtes, contrairement aux idées reçues".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.