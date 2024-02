"On ressent la terreur, ça continue" : Mayotte, un département au bord du chaos

La situation à Mayotte devient dramatique, au point que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait le déplacement ce dimanche. Les habitants ont exprimé leur colère à cause de la surpopulation, de la misère et des violences qui gangrènent le quotidien.

Les habitants maintenaient encore les barrages ce dimanche. Leurs revendications sont l'arrêt total de l’immigration clandestine et le retour des forces de l’ordre. Même si les collectifs s’engagent à lever les barrages d'ici à 48 heures, Mayotte reste paralysée. Les Mahorais sont en colère face à des violences quotidiennes.

"On ressent la terreur"

Le 2 décembre 2023, par exemple, deux gangs rivaux cagoulés s’affrontent en pleine rue. Pour protéger les élèves, des policiers lourdement armés encadrent les sorties d’école. Depuis le départ massif des forces de l’ordre, Mayotte est au bord du chaos. Entre avril et juin dernier, 500 policiers et gendarmes y avaient été déployés dans le cadre de l’opération Wuambushu. Les résultats sont immédiats : 500 incarcérations, trois fois plus que l’année passée, et des bidonvilles rasés. Lorsque les forces de l'ordre repartent pour lutter contre les émeutes de l'été en métropole, les Mahorais se sentent abandonnés. "On ressent la terreur, ça continue", affirme une Mahoraise interrogée dans la vidéo en tête de cet article.

Pour certains habitants, l’opération Wuambushu n’a pas suffi : les expulsions des migrants illégaux s'élèvent à 70 par jour, loin des 300 promises par le gouvernement, et l'immigration clandestine continue. Ce week-end, Gérald Darmanin a annoncé un deuxième plan Wuambushu. Le ministre a atterri à Mayotte avec quinze renforts du GIGN et un objectif : rétablir l’ordre dans le département le plus pauvre de France.