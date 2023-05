Immigration : dénoncer une personne sans-papier permet-il de "gagner 50 euros" ?

Cette rumeur circule depuis une dizaine d'années, notamment relayées sur certains blogs. D'après nos recherches, il s'agit d'une référence aux informations publiées par Christophe Cornevin en 2011. Dans son ouvrage intitulé Les indics, ce journaliste du Figaro révélait comment travaillent les informateurs de la police, décrivant "la dénonciation" comme une "discipline nationale". À travers les bonnes feuilles du livre mises en ligne par son quotidien, il évoque spécifiquement le rôle du très secret Bureau central des sources (BCS), géré par le Service interministériel d'assistance technique (SIAT). C'est lui qui est chargé de "recruter les taupes", pour reprendre l'expression du journaliste. Des sources "très précieuses" et grassement rémunérées, selon lui. Il poursuit en expliquant que "sans qu'il y ait de 'grille de salaire' particulière", il existerait au sein du SIAT des "tarifs fixés de manière assez précise". Et de donner cet exemple : "La dénonciation d'un étranger en situation irrégulière est facturée aux alentours de 50 euros." Cette citation avait également été reprise par l'Agence France Presse et plusieurs médias.