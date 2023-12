La France affiche-t-elle une faible immigration à l'échelle européenne ?

Des députés LFI mettent en avant une série de chiffres pour relativiser l'importance de l'immigration dans l'Hexagone. Au sein de l'UE, la France serait le 16ᵉ pays en pourcentage de population étrangère, et le 20ᵉ en matière d'accueil annuel d'immigrants. Les chiffres d'Eurostat vont dans ce sens.

Dans les rangs de plusieurs partis de gauche, on entend se mobiliser contre le projet de loi immigration, dont le sort est en suspens après le vote d'une motion de rejet lundi à l'Assemblée nationale. Le député LFI Christophe Bex, dénonçant un texte qui va selon lui "renforcer la discrimination", avance deux chiffres qui prouvent, à ses yeux, que la France est un pays à l'immigration réduite. Nous serions ainsi le "16ᵉ pays d’immigration des 28 de l’UE", et le "20ᵉ pays d’accueil". Il fait ici référence à deux indicateurs : la part de personnes étrangères au sein de la population, ainsi que le nombre d'arrivées annuelles d'immigrants de longue durée sur notre sol.

Une part d'étrangers assez réduite au sein de la population

Depuis le Brexit, l'UE n'est plus composée de 28, mais de 27 États membres. Afin d'effectuer des comparaisons entre les différents pays, il faut aussi souligner l'importance de rapporter les chiffres à la population globale. En effet, le Luxembourg est 126 fois moins peuplé que l'Allemagne, ce qui rend les comparaisons impossibles avec des données en valeur absolue.

Selon les données d'Eurostat relatives à l'immigration, la part d'étrangers au sein de la population française est inférieure à 8% pour l'année 2021. Bien moins qu'en Allemagne (13,1), qu'en Irlande (13,3%) ou qu'en Autriche (17,5%), comme en témoigne le graphique qui suit.

La France arrive bel et bien à la 16ᵉ place parmi les 27, comme le suggère le député. Parmi les pays où la proportion de personnes étrangères est la plus faible, on retrouve la Pologne, la Slovaquie ou encore la Croatie, tous autour de 1% de leur population globale.

Des immigrants très peu nombreux en proportion

Concernant le volume d'immigrants qui pénètrent en Europe pour de longues durées (les touristes ne sont notamment pas comptabilisés), il apparaît également que la France accueille assez peu d'étrangers. Les données d'Eurostat nous montrent que nous ne sommes pas le 20ᵉ, mais bien le 25ᵉ pays parmi les 27 en la matière. En effet, seul le Portugal et la Slovaquie enregistrent moins d'arrivées d'immigrants au regard de leur population.

Dans des pays comme l'Autriche, la Lituanie, l'Irlande ou Chypre, on compte des arrivées 2,5 à 5 fois supérieures par rapport à la France, en tenant chaque fois compte de la population totale. Notons que le record européen est enregistré par le Luxembourg, avec près de 4000 immigrants pour 100.000 habitants chaque année.

Si ces données fournies par Eurostat permettent de mieux cerner la réalité de l'immigration et de prendre du recul par rapport à certains discours politiques, il faut toutefois souligner que les chiffres ne parviennent pas à cerner l'immigration dans son ensemble. En effet, les éléments abordés plus haut portent sur des flux de populations légaux. Or, une immigration illégale est également observée au sein de l'UE, sans pour autant se traduire dans les statistiques officielles.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.