L'Ocean Viking accueilli vendredi au port militaire de Toulon, trois migrants déjà évacués par la France

SOS Méditerranée a envoyé sa demande aux autorités françaises via les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (Cross) et cette requête a été "prise en considération", selon l'ONG dont le siège est à Marseille.

Peu avant 11h30, l'Ocean Viking, qui remonte le long des côtes corses, se trouvait au large d'Alistro. On ne sait toujours pas dans quel port l'équipage sera autorisé à débarquer.