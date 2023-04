Immigration, logement, sécurité... Que sait-on de l'opération "Wuambushu", qui sera menée à Mayotte ?

Le Journal de Mayotte, ces derniers jours, a relayé une tribune signée par 170 professionnels de santé. Ces derniers se disent "pleinement conscients de la complexité de la situation politique et sociale du territoire de Mayotte", mais partagent leurs "plus vives inquiétudes". Ils demandent que soit maintenue une "continuité de l’accès au soin de la population avant, pendant et après Wuambushu", redoutant que les contrôles et les destructions d'habitats puissent limiter la prise en charge des patients, ou causer des retards de diagnostic. Ils souhaitent par ailleurs "avoir la certitude qu’aucune intervention ne soit opérée dans les lieux de soins". Des critiques ont également été émises par la section régionale du Syndicat de la magistrature.

Dans les rangs des syndicats policiers en revanche, l'opération semble très attendue. Le représentant local d'Alternative Police, Abdel Aziz Sakhi, assume "avoir demandé une opération coup de poing de grande envergure". Sur l'île, "nous avons déjà le RAID, ce sont des policiers surentraînés, mais pour combien de temps ?", interroge-t-il au micro de France Télévision. "Nous voulons qu’ils soient installés en permanence à Mayotte", poursuit l'intéressé, "il nous faut du matériel adéquat et de l’entrainement à de nouvelles techniques d’intervention pour faire baisser la délinquance." Selon lui, "les jeunes n’ont plus peur" des forces de l'ordre. Il espère d'ailleurs que les renforts qui seront déployés sur place seront "bien préparés psychologiquement". Notamment parce qu'ils "vont avoir affaire à des mineurs armés, des enfants. Ils vont être choqués", lance-t-il.