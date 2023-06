Immigration : seul un Français sur 1000 parvient à répondre correctement à ces six questions

Parviendrez-vous à faire mieux ? Tandis qu'une nouvelle loi sur l'immigration est en cours de discussion entre le gouvernement et l'opposition de droite, le Musée nationale de l'histoire de l'immigration s'est associé à l'Ifop pour évaluer les connaissances et le regard des Français vis-à-vis de ce sujet. Une étude a notamment été menée, en se basant sur les réponses à six questions de connaissance sur l'immigration en France.

Or, sur un échantillon de 1000 personnes, seule une est parvenu à répondre correctement à toutes les questions. L'étude met ainsi en lumière un lien de corrélation fort entre l'état de connaissance et l'opinion sur l'immigration, estimant que "moins on connaît l’immigration, plus on la considère négativement". Retrouvez les six questions sur les immigrés, c'est-à-dire toute personne née étrangère à l'étranger et résidant en France, et les réponses ci-dessous.