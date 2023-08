Immigration : un record de titres de séjour délivrés sous la présidence Macron ?

Une rupture s'observe sous la présidence Hollande, puisque depuis 2012 la tendance est à la hausse de façon quasi continue. Seul le Covid est venu perturber cette progression. Concrètement, nous sommes passés de 193.000 titres de séjour en 2012 à environ 316.000 l'an passé. Des données fiables puisque communiquées par des instances officielles, parmi lesquelles le ministère de l'Intérieur.

Emmanuel Macron est fréquemment attaqué par des adversaires politiques qui lui opposent ces statistiques. Il y a quelques jours, il niait toutefois y voir un problème majeur. "Est-ce qu'on est submergés par l'immigration ? Non", lançait le chef de l'État. Pour autant, a-t-il ajouté, "la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration", d'où le projet de loi qui sera étudié dans les mois à venir. Dans son propos, il cible néanmoins en priorité "l'immigration illégale", et donc pas en premier lieu les titres de séjour, qui permettent à leur bénéficiaires de circuler et s'établir librement sur notre territoire.