"Une situation indigne" : la mairie de Paris réclame la mise à l'abri de migrants installés devant l'Hôtel de Ville

"Nous sommes venus en mer, nous avons vu des morts. On vient ici se réfugier et nous n'avons pas de solutions. On dort dehors. Il y a des mères isolées avec des bébés, des femmes enceintes", se désole Mme Kadi, qui n'a pas précisé son pays d'origine. "On ne mange pas bien, on ne s'occupe pas de nous. On ne se lave pas. Les associations nous disent qu'il n'y a pas de place alors, on vit dans la rue", confie Marie Raïssa, une Ivoirienne de 30 ans, qui dort autour du parvis depuis trois semaines.