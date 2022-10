Île-de-France : sans rénovation énergétique, près d'un logement sur deux ne pourra plus être loué en 2034

Concrètement, il s’agit des logements comportant l’étiquette G, E ou F, qui consomment le plus d'énergie. Selon la loi Climat et résilience, ils ne pourront plus être loués petit à petit : les biens de classe G ne pourront plus l’être dès 2025, ceux de classe F à partir de 2028 et enfin ceux de classe E, en 2034, ce qui représentera 48 % du parc locatif privé de la région Île-de-France. En 2018, "45% du parc francilien de résidences principales" présentait une performance énergétique médiocre (E, F ou G), d’après l’étude, soit 2,3 millions de logements.

"Cet important volume de logements représente 15 % de la totalité des logements occupés en Île-de-France, équivalant à près de onze années de construction, en se fondant sur l’objectif fixé par la loi relative au Grand Paris de bâtir 70.000 logements chaque année", souligne l’institut Paris Région. Et c’est aussi plus que la moyenne en France métropolitaine, qui compte plus de 40% des résidences principales avec des étiquettes DPE E, F et G, soit sept millions de logements, d'après l'Ademe.