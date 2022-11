Impôt : faut-il surtaxer les maisons secondaires sur le Littoral ?

Parmi les propriétaires, Ludovic Guérin. Il vient dès qu’il le peut de Paris. Si cet entrepreneur a choisi la côte vendéenne, c’est avant tout pour des raisons financières. “Effectivement, on est venu sur la Tranche aussi pour ses avantages fiscaux. Actuellement on paie 1500 euros par an. Et depuis qu'on est là, elle n'a pas beaucoup bougé”, explique-t-il. 187 kilomètres plus loin, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), sa taxe d’habitation serait 60% plus élevée.

Face à la pénurie de logement, Saint-Nazaire veut dissuader les résidents secondaires, qui ne sont seulement présents que quelques mois de l’année. "Ce que je remarquais, c'était que le nombre de résidence secondaire ne cessait d'augmenter, confie David Samzun, maire (PS) de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Avec une inflation importante, moi mon enjeu est de répondre aux actifs, aux retraités qui souhaitent vivre ici, et non pas que la ville devienne, un jour, une station balnéaire."