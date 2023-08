Déclaration des biens immobiliers : même sans sanction, un retard pourrait coûter cher

Et pour cause, l'obligation de déclaration des biens immobiliers à usage d'habitation, entrée en vigueur le 1er janvier, doit permettre d'identifier les propriétés toujours concernées par la taxe d'habitation. Si celle-ci a été supprimée pour l'ensemble des résidences principales en 2023, elle reste redevable pour les résidences secondaires et les locaux vacants.

Faute de déclaration, les propriétaires pourraient donc se voir imposer automatiquement cette taxe cet automne, alors même que cela ne correspond pas à la réalité de leur situation. Une déclaration en temps et en heure reste donc conseillée. Les erreurs et oublis éventuels pourront toujours être corrigées a posteriori.