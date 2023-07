Impôts : attention, il ne vous reste que quelques jours pour déclarer vos biens immobiliers

Plus que quelques jours pour déclarer ses biens immobiliers. Les propriétaires ont jusqu'au 31 juillet pour déclarer la situation de leurs biens immobiliers au fisc. L'obligation de déclaration a été mise en place depuis le 1er janvier pour identifier les locaux exonérés de la taxes d'habitation, supprimée pour l'ensemble des résidences principales en 2023.

La déclaration devait être réalisée jusqu'au 30 juin, mais "compte tenu de l'afflux de déclarations en fin de période", il est "possible de l'effectuer sans pénalités jusqu'au 31 juillet 2023 inclus", a expliqué le ministère de l'Économie dans un communiqué de presse le 23 juin dernier.

"Cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation : les propriétaires indivis ; les usufruitiers ; et les sociétés civiles immobilières (SCI)", précise le service-public.fr. Elle est "ouverte et accessible depuis le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) du site impots.gouv.fr".