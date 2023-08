Impôts : les agents du fisc épuisés par la surcharge de travail et les appels incessants

Il faut dire que les alertes se sont multipliées ces dernières semaines. Dès la fin du mois de juin, les syndicats avaient unanimement fait part de leur mécontentement quant à cette nouvelle obligation qui prévoit que chaque propriétaire doit indiquer, uniquement sur le site des impôts, la situation de chacun de ses biens. Car face aux nombreuses interrogations des contribuables, les centres des finances publiques ont été pris d'assaut. Les images des files d'attente se sont multipliées à travers le pays, comme nous vous le montrions dans le reportage ci-dessous, tandis que les lignes téléphoniques étaient surchargées.

"Les accueils débordent, les services sont engorgés, les agents s'épuisent et n'en peuvent plus", avait ainsi dénoncé la CFDT Finances publiques le mardi 27 juin. Idem du côté de Solidaires, qui avait évoqué "un nombre de contacts physiques et téléphoniques jamais vus en cette période de l'année". En juillet par exemple, ce sont en moyenne 30.000 appels qui ont été reçus chaque jour par les agents, et jusqu'à 94.000 appels à la veille de la première date butoir.