Impôts 2022 : ces erreurs fréquentes qui peuvent vous jouer des tours

Ce jeudi 7 avril marque le traditionnel coup d'envoi de la déclaration de revenus, avec quelques nouveautés à la clé comme la revalorisation du barème kilométrique décidée face à la hausse des prix des carburants. Les ménages qui remplissent encore une déclaration papier auront jusqu'au 19 mai à minuit pour la renvoyer. Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin, en fonction de leur département de résidence.

Si les déclarations comptent de nombreuses informations déjà pré-remplies et que plusieurs millions de foyers fiscaux bénéficient de la déclaration automatique depuis 2020, des erreurs sont toujours possibles. Certaines sont d'ailleurs plus fréquentes que d'autres et peuvent jouer des tours aux usagers, qu'elles soient ou non en leur faveur.